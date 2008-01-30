Тимошенко отменила несколько решений Януковича

Кабинет министров отменил ряд решений предыдущего правительства, имеющих признаки коррупции или нарушения Конституции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров после завершения заседания правительства.

«Мы отменили постановление, которое было принято 2 октября 2007 года об утверждении устава государственного предприятия «Авиационный научно-технический комплекс им. Антонова, где практически на базе этого постановления проводились незаконные лоббистские схемы», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр также сообщила об отмене постановления, подписанного прежним премьер-министром, об установлении предельных сумм расходов на приобретение служебных легковых автомобилей, мебели и другого оборудования. «Мы говорим о том, что чиновники должны жить значительно скромнее, чем это было при прежнем правительстве. Сегодня снова введены очень жесткие ограничения, которые правительство ЯНУКОВИЧА отменило, о расходах на роскошную жизнь чиновников и представителей правительства», - добавила она.

Глава правительства также добавила, что сегодня на заседании принято решение об отмене распоряжения о реорганизации Рубижнянского казенного химического завода «Заря» от 21 ноября 2007 года. «Рубижнянский казенный химический завод законом запрещено приватизировать как предприятие, которое выполняет абсолютно специфическую работу. В обход закона было принято распоряжение Кабинета министров, в котором сохранили название завода, а всю начинку, практически всю собственность, передали другому предприятию и таким образом в теневой схеме и на коррупционной основе приватизировали казенное химическое предприятие», - уточнила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она также сообщила об отмене решения предыдущего правительства о реконструкции здания по улице Гетьмана, 8/26, которое передавалось для служебных Счетной палате, а также ряда других решений правительства Виктора ЯНУКОВИЧА.