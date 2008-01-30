Тимошенко отменила несколько решений Януковича
Новый Кабмин увидел признаки коррупции
Кабинет министров отменил ряд решений предыдущего правительства, имеющих признаки коррупции или нарушения Конституции.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров после завершения заседания правительства.
«Мы отменили постановление, которое было принято 2 октября 2007 года об утверждении устава государственного предприятия «Авиационный научно-технический комплекс им. Антонова, где практически на базе этого постановления проводились незаконные лоббистские схемы», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
Премьер-министр также сообщила об отмене постановления, подписанного прежним премьер-министром, об установлении предельных сумм расходов на приобретение служебных легковых автомобилей, мебели и другого оборудования. «Мы говорим о том, что чиновники должны жить значительно скромнее, чем это было при прежнем правительстве. Сегодня снова введены очень жесткие ограничения, которые правительство ЯНУКОВИЧА отменило, о расходах на роскошную жизнь чиновников и представителей правительства», - добавила она.
Глава правительства также добавила, что сегодня на заседании принято решение об отмене распоряжения о реорганизации Рубижнянского казенного химического завода «Заря» от 21 ноября 2007 года. «Рубижнянский казенный химический завод законом запрещено приватизировать как предприятие, которое выполняет абсолютно специфическую работу. В обход закона было принято распоряжение Кабинета министров, в котором сохранили название завода, а всю начинку, практически всю собственность, передали другому предприятию и таким образом в теневой схеме и на коррупционной основе приватизировали казенное химическое предприятие», - уточнила Ю.ТИМОШЕНКО.
Она также сообщила об отмене решения предыдущего правительства о реконструкции здания по улице Гетьмана, 8/26, которое передавалось для служебных Счетной палате, а также ряда других решений правительства Виктора ЯНУКОВИЧА.