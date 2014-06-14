В Горловке по захваченному зданию горуправления милиции нанесли авиаудар - СМИ

Утром 14 июня – в районе 4.30 – был совершен авиаудар по захваченному зданию Горловского горуправления милиции,

Как сообщает Gorlovka.ua, в результате возникло возгорание на 3 и 4 этажах.

В Горловском гарнизоне так называемого "Народного ополчения Донбасса" заявляют, что есть пострадавшие, но сколько, пока не сообщается.

В отделе здравоохранения Горловского горсовета рассказали, что в результате авиаудара пострадало семь человек: шестеро сейчас находятся в реанимации, один погиб.

Пресс-служба Донецкой облгосадминистрации сообщает о двух погибших в результате авиаудара.

"С места события - горУВД - скорые увезли два трупа и семь раненых", - сообщили в пресс-службе.

Состояние раненых не уточняется.

По утверждению сепаратистов, два штурмовика ранним утром нанесли авиаудар и улетели.

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Сотрудники Горловского управления МЧС, выезжавшие тушить возгорание, рассказали, что на 3-м этаже сгорел оконный блок, а на 4-м в актовом зале – частично разрушена стена, окно и мебель.

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