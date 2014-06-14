Самолет с похищенными из Снежного детьми приземлился в Днепропетровске - омбудсмен

Об этом сообщает пресс-служба Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

Омбудсмен Валерия Лутковская выразила личную благодарность всем, кто помог возвращению детей.

Напомним, что Министерство юстиции подало иск в Евросуд по правам человека по поводу похищения террористами детей-сирот из города Снежного Донецкой области.

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12 июня утром из города Снежное на оздоровление в Днепропетровскую область автобусом выехали 25 детей-воспитанников Снежнянского детского дома. На выезде из города транспорт, который двигался в сопровождении автомобиля ГАИ, был остановлен. Спецмашину ГАИ отсекли боевики ДНР, а автобус захватили. Позже стало известно, что автобус находится на границе с Россией.

В России заявили, что детей-сирот из Снежного в Ростовскую область привезли их воспитатели. Россия же якобы насильно детей не удерживает. Министерство юстиции подало иск в Европейский суд по правам человека иск о похищении террористами детей-сирот и их вывозе за пределы Украины. Иск подан по 39-му правилу Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, которое определяет принятие неотложных мер реагирования.