После обстрела Доброполья в «горячих точках» работают волонтеры

По сообщению общественной инициативы «Дорога жизни», в «горячие точки» сразу после обстрела прибыли волонтеры и на данный момент передают медикаменты, продукты питания и товары первой необходимости людям, нуждающимся в помощи.

В частности, первую помощь уже получили Белицкий гериатрический пансионат и Красноармейский психоневрологический интернат. Об этом после посещения учреждений сообщила инициатор движения «Дорога жизни» Наталия Королевская.

По словам политика, медикаменты, продукты питания и товары первой необходимости были переданы в первую очередь в социальные учреждения в «горячих точках».

«Здесь находятся люди, которые сами не могут позаботится о себе, поэтому такая поддержка для них не просто важна, а жизненно необходима», - отметила Королевская.

По словам Королевской, сейчас волонтеры «Дороги жизни» готовят списки людей, требующих эвакуации из зоны вооруженных действий.

«Вместе с активистами, общественными организациями мы начали формировать списки людей, которым нужно в этом помочь. В ближайшее время первый «поезд жизни» покинет Донбасс», - сказала она.

Как сообщалось, утром 13 июня боевики в составе двух бронетранспортеров, двух установок "Град" и нескольких джипов подъехали на станции Мерцалово Добропольского района Донецкой бласти. Из этого района они с двух установок произвели несколько залпов в сторону города Доброполье. В результате, погиб один человек, еще один - тяжело ранен.