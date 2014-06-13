После обстрела Доброполья "Градом" террористов у овощебазы осталось 13 воронок и три снаряда

Как сообщили УНИАН в Управлении прессы и информации Министерства обороны Украины, бандиты расположили свои огневые позиции неподалеку от населенного пункта Мерцалово. Совершив несколько залпов из РСЗО БМ-21 “Град”, преступники открыли огонь из вооружения БТР-80.

На месте огневого удара обнаружено три снаряда от РСЗО “Град”, которые так и не взорвались, а на поле вблизи овощехранилища насчитали 13 воронок.

После осуществления огневого удара наемники, избегая ответного удара со стороны сил АТО, оставили район, предварительно заминировав покинутую ими установку БМ-21 и местность вокруг нее.

Представители подразделения Вооруженных сил Украины, которые вышли в данный район, выяснили, что там находился отряд пророссийских террористов, который имел на вооружении три установки БМ-21, один БТР-80 и два автомобиля КамАЗ и состоял из лиц кавказской и славянской внешности, которые выдавали себя за военнослужащих Национальной гвардии.

Военнослужащие выяснили обстоятельства бандитского нападения террористов, провели зачистку района, разминирование и разрядку установки РСЗО “Град”.

Читайте такжеТеррористы из "Града" по ошибке обстреляли овощную базу в ДобропольеВо время осмотра террористического орудия выяснилось, что установка БМ-21 имела все признаки маскировка под обычный грузовик. Злоумышленники оборудовали ее фальшбортами и креплением дополнительного тента. Также шасси установки имеют свежие следы крепления машины во время вероятной перевозки на специальном трейлере.

На поиски остатков отряда наемников отправлено определенный подраздел ВСУ, который имеет целью во взаимодействии с армейской авиацией окончательно уничтожить эту террористическую группировку.