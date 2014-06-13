Bloomberg.com: лидеры стран восточной Европы призывают страны ЕС объединиться, чтобы противостоять России

Об этом говорится в статье Андра Тиму, Андреа Дудика и Петера Лацапода названием «Лидеры стран восточной Европы призывают страны ЕС объединиться, чтобы противостоять России», опубликованной на сайте Bloomberg.com.

Блок, состоящий из 28 стран-членов, должен объединиться, чтобы отправить России четкий сигнал в связи с аннексией Крыма, заявил вчера премьер-министр Румынии Виктор Понта. Президент Словакии Андрей Киска во время интервью сказал, что страны ЕС могли бы более эффективно противостоять России, выступая единым фронтом, но этому мешает необдуманная погоня за собственными бизнес интересами некоторых государств-членов.

Беспорядки в Украине отражаются на всей Восточной Европе, регионе, которому удалось вырваться из сферы влияния СССР 25 лет назад. Из-за событий в Крыму, Румыния, которая также имеет выход к Черному морю, более остро ощущает на себе влияние украинского кризиса, чем другие европейские страны, сказал Понта.

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«Россия была на протяжении веков (под разными названиями: Россия, Советский Союз, это неважно) великой державой, и Европа четко должна дать понять такой мощной силе, где «красная черта», – заявил Понта вчера в Бухаресте. «Никто не хочет конфронтации, но должна быть определена та черта, за которую нельзя заступать».

Румыния, на территории которой находится военная база США, уже увеличила расходы на оборону и совместно с Пентагоном разрабатывает системы противоракетной обороны, заявил Виктор Понта. ЕС также должен вести единую энергетическую политику, чтобы быть противовесом для России как экспортера нефти и газа, сказал он.

«Эгоистичный подход»

Дебаты по поводу дальнейших санкций против России раскалывают Евросоюз, который получает из России 30 % своего природного газа. Напряженность в отношениях между Россией и Украиной, которая превратилась в самое большое противостояние между Западом и Россией со времен холодной войны и привела к тому, что США и ЕС ввели санкции, заморозив счета и запретив въезд на территорию своих стран для 98 человек и 20 компаний. Они пока воздержались от введения более широких санкций, которые бы ограничили инвестиции и торговлю, что могло бы повредить и их собственной экономике.

«Мы наблюдаем некий раскол внутри Евросоюза, основанный, как некоторые считают, на прагматизме, но я бы назвал это «немного эгоистичным подходом» отдельно взятых стран», – сказал Президент Словакии 11 июня во время интервью в Братиславе. «Позиция Европейского союза была ослаблена его подходом к России. Европейские ценности основаны на демократии, а не на олигархии, и мы должны сохранить это».

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Словакия, которая является членом еврозоны и ключевым звеном для транзита российского газа в Европу, слишком медленно реагировала на эскалацию кризиса в Украине, считает Андрей Киска, 51-летний бизнесмен, а ныне филантроп и новоизбранный президент, который примет присягу 15 июня.

Увеличение обороноспособности

Лидеры бывших коммунистических стран Восточной Европы также разделились во мнении по поводу необходимости усиления военного присутствия НАТО на их территории. В то время как Эстония, Латвия и Литва попросили и уже получили подкрепление от Альянса, а Польша хочет увеличить численность американских войск на своей территории, премьер-министры Словакии и Чехии на прошлой неделе отказались дать разрешение на дислокацию иностранных войск на своей территории.

Соединенные Штаты расширят свое военное присутствие в Европе, потратив на это $1 млрд, заявил президент США Барак Обама 3 июня, обнародовав программу, которая является прямым ответом на присоединение Крыма к России.

Понта не сказал, позволит ли Румыния дислокацию дополнительных войск НАТО, учитывая, что более 1000 солдат уже служат на авиабазе «Михаил Когэлничану» на черноморском побережье страны.

«Очень близко»

«У нас есть важные военные объекты, и мы увеличили наши расходы на оборону», – сказал Виктор Понта. «Суть в том, что процветание, экономическое развитие и верховенство права не могут быть гарантированы, когда опасность постоянно очень близко».

Андрей Киска отметил, что Словакия, страна с населением 5,4 млн. человек, которая находится между Украиной, Польшей, Венгрией, Австрией и Чешской Республикой, должна провести «честные, открытые дебаты» по поводу военного бюджета, так как она является одним из государств-членов НАТО, которые тратят на оборону меньше того минимума, который требует Альянс.

В Словакии «никто на самом деле не боится, что что-то может случиться с нашей страной, хотя мы видим, что происходит в соседнем государстве», – сказал Киска. «Мы полагаемся на то, что у нас есть большие союзники, которые будут нас защищать, если что-нибудь случится. Но иногда мы забываем, что если получаем что-нибудь, то должны отдать что-то взамен».

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Европа не может признать аннексию Крыма Россией и не должна отказываться от бывших советских республик, в том числе Украины, Грузии и Молдовы, которая является «самой важной страной для Румынии», – сказал Виктор Понта.

Молдова, у которой общие с Румынией язык и история, планирует подписать соглашение о свободной торговле с ЕС в этом месяце. Евросоюз должен выделить $3,6 млн, чтобы помочь Молдове уменьшить свою зависимость от российских энергоносителей, сказал Понта.