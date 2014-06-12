Россия направила стратегические бомбардировщики к границам НАТО

Россия в среду, 11 июня, направила стратегические бомбардировщики и другие боевые самолеты в свой эксклав - Калининградскую область. Как сообщает пресс-служба министерства обороны России, они примут участие в учениях по обеспечению охраны госграницы РФ и защите морских коммуникаций в акватории Балтийского моря, передает Deutsche Welle.

"Группировка авиации в районе учений усилена звеном истребителей Су-27, истребителями-бомбардировщиками Су-34 и самолетами-разведчиками Су-24МР, самолетом дальнего радиолокационного обнаружения А-50. В готовности к выполнению задач воздушного патрулирования района находятся бомбардировщики Дальней авиации Ту-22М3", - отмечается в сообщении пресс-службы.

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Учения в Калининградской области проходят одновременно с маневрами Saber Strike-2014 и Baltops-2014, проводимыми странами НАТО в государствах Балтии. Как подчеркнули в российском военном ведомстве, количество солдат и военной техники, привлеченное к учениям в Калининградской области, сопоставимо с тем, что задействовал в своих маневрах Североатлантический альянс.