Ющенко назначил нового Постпреда в Крыму

Указ - на официальном сайте

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом №65/2008 назначил Леонида ЖУНЬКО Постоянным представителем Президента Украины в Автономной Республике Крым. Текст указа размещен на официальном сайте главы государства. Справка УНИАН. Л.ЖУНЬКО, 1951 года рождения, работал председателем Севастопольской городской государственной администрации с мая 1999 года по февраль 2005 года.

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