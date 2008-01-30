Ющенко назначил нового Постпреда в Крыму
13:11, 30 января 2008Политика
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Указ - на официальном сайте
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом №65/2008 назначил Леонида ЖУНЬКО Постоянным представителем Президента Украины в Автономной Республике Крым.
Текст указа размещен на официальном сайте главы государства.
Справка УНИАН. Л.ЖУНЬКО, 1951 года рождения, работал председателем Севастопольской городской государственной администрации с мая 1999 года по февраль 2005 года.
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