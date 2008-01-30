У ГПУ есть первые результаты расследования драки Луценко с Черновецким

Генеральная прокуратура Украины официально доложила Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО о первых результатах расследования и принятии правовых мер реагирования на инцидент, произошедший после последнего заседания СНБО между министром внутренних дел Юрием ЛУЦЕНКО и Киевским городским председателем Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ.

Как сообщает пресс-служба Президента, об этом сообщил руководитель президентского Секретариата Виктор БАЛОГА.

По его словам, в документе ГПУ подтвержден факт драки между двумя чиновниками «на почве неприязненных отношений».

Комментируя ответ Генпрокуратуры, В.БАЛОГА напомнил публичное осуждение Президентом В.ЮЩЕНКО столкновения между двумя высокопоставленными должностными лицами, что дискредитирует государство. В.БАЛОГА сказал, что глава государства надеется на профессиональное, объективное и беспристрастно следствие в этом резонансном деле, которое установит степень вины каждой из сторон.

«Со своей стороны, Секретариат будет держать на контроле ход расследования. По делу, о котором говорит вся страна, закон и суд расставят все необходимы акценты», - отметил В.БАЛОГА.

Как сообщал УНИАН, 18 января после заседания СНБО между Ю.ЛУЦЕНКО и Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ произошла драка.

21 января Президент В.ЮЩЕНКО поручил генеральному прокурору выяснить все обстоятельства инцидента между Ю.ЛУЦЕНКО и Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ и в случае необходимости применить все предусмотренные законодательством меры к его участникам. О результатах этой проверки и соответствующем реагировании Президент просил сообщить ему на протяжении недели.

25 января было распространено официальное сообщение прокуратуры Киева, что по факту инцидента, произошедшим 18 января 2008 года по окончании работы СНБО Украины, в ходе которого Киевскому городскому председателю Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ были умышленно нанесены легкие телесные повреждения, возбуждено уголовное дело в отношении другого участника этого события согласно ч.2 ст.125 Уголовного кодекса Украины. Соответствующее постановление издал 24 января заместитель прокурора г. Киева.

В то же время, находясь в Давосе, В.ЮЩЕНКО, комментируя информацию относительно возбуждения уголовного дела в отношении Ю.ЛУЦЕНКО, посоветовал ему обжаловать постановление прокуратуры Киева о возбуждении уголовного дела за нанесение им телесных повреждений Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что осуждает инцидент между Ю.ЛУЦЕНКО и Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ. В то же время Президент считает, что из этой ситуации необходимо найти «спокойный выход». По его мнению, лучшим вариантом было бы, чтобы Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ и Ю.ЛУЦЕНКО «по-мужски поговорили» и нашли компромисс.

25 января Ю.ЛУЦЕНКО заявил, что обжалует постановление о возбуждении уголовного дела.