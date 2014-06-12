В Северодонецке боевики заняли здание военкомата

Боевики заняли здание военкомата в Северодонецке. Об этом сообщает начальник ОСО ГУМВД Украины в Луганской области Татьяна Погукай, передает "ОстроВ".

11 июня в 08.30 группа вооруженных мужчин в количестве примерно около 8-10 человек вошли в здание военкомата, расположенного по улице Б. Лещины,4. Представившись «армией юго-востока», потребовали от сотрудников военкомата освободить помещение, так как они помещение военкомата будут использовать под так называемую «военную комендатуру».

Читайте такжеБоевики ищут пилотов и водителей танков, РФ готовится к эскалации конфликта - активист

На данный момент практически все помещение военкомата занято представителями «армии юго-востока».

Работникам военкомата оставили шесть кабинетов, куда они перенесли документацию. Пострадавших нет.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 341 ч. 1 УК Украины.