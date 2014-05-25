СМИ: избирательные участки в Северодонецке не открылись
09:09, 25 мая 2014Политика
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Избирательные участки в Северодонецке не открылись. Нет бюллетеней, сообщают местные СМИ.
Выборы в Северодонецке не состоятся/ Фото: УНИАН
Вчера, 24 мая, в окружную избирательную комиссию ТИО-113 (центр – город Рубежное) так и не были доставлены бюллетени. Соответственно, не получили их и в участковых комиссиях, созданных в городе Северодонецк, сообщает Восточный вариант со ссылкой на ЛОО КИУ.Читайте такжеИзбирательные участки в Донецке закрыты - СМИ
Поэтому сегодня, 25 мая 2014 года, ни один участок из 50 участков по выборам Президента Украины в городе не открылся.
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