СМИ: избирательные участки в Северодонецке не открылись

Вчера, 24 мая, в окружную избирательную комиссию ТИО-113 (центр – город Рубежное) так и не были доставлены бюллетени. Соответственно, не получили их и в участковых комиссиях, созданных в городе Северодонецк, сообщает Восточный вариант со ссылкой на ЛОО КИУ.Читайте такжеИзбирательные участки в Донецке закрыты - СМИ

Поэтому сегодня, 25 мая 2014 года, ни один участок из 50 участков по выборам Президента Украины в городе не открылся.