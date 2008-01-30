Богатырёва ставит под сомнение слова украинцев в Москве

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Раиса БОГАТЫРЕВА заявляет, что убедилась в сохранности фондов Библиотеки украинской литературы в Москве.

Как передает корреспондент УНИАН, как сказала Р.БОГАТЫРЕВА журналистам в ходе посещения этой библиотеки, сегодня она убедилась в том, что никакого уничтожения фондов нет.

«Все в идеальном порядке. Наращивается количество книг», - подчеркнула секретарь СНБО.

Комментируя скандал в прессе, возникший вокруг библиотеки, Р.БОГАТЫРЕВА отметила: «Нет ни капли сомнения в том, что эти детали омрачают хорошую работу библиотеки».

Она выразила благодарность правительству Москвы, Посольству Украины в РФ, а также коллективу библиотеки за поддержку.

По мнению Р.БОГАТЫРЕВОЙ, со стороны Украины должна всегда быть поддержка подобных учреждений.

Также она не исключила, что в рамках своего визита в Россию Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО 12 февраля посетит эту библиотеку.

Как сообщал УНИАН, украинские организации в России неоднократно призывали украинские и российские власти не допустить уничтожения Библиотеки украинской литературы в Москве. Они сообщали о проблемах с помещением и кадрами, а также о политических провокациях против библиотеки.

В частности, в начале ноября 2007 года свыше 300 читателей и сотрудников Библиотеки украинской литературы попросили Президента России Владимира ПУТИНА обратить внимание на сложную ситуацию, сложившуюся вокруг учреждения и в ней непосредственно.

20 ноября региональная общественная организация «Украинцы Москвы» заявила об уничтожении уникального газетного фонда Библиотеки украинской литературы в Москве.

*** Библиотека украинской литературы возобновила свою работу (на правах отдела одной из библиотек Москвы) 17 декабря 1989 года. 19 декабря 2000 года правительство Москвы приняло постановление о создании государственного заведения культуры «Библиотека украинской литературы». В 2004-2006 годах за счет средств инвестиционной программы Москвы были проведены работы по благоустройству помещений нового здания, благодаря чему библиотека получила помещение общей площадью 607 квадратных метров. В настоящее время библиотека – единственный в Российской Федерации государственный украинский библиотечный комплекс.