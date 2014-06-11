В Донецкой области напряжённым очагом остаётся северная зона проведения АТО – ОГА

Об этом УНИАН сообщили в департаменте по вопросам внутренней политики Донецкой облгосадминистрации.

Так, в Славянске и Славянском районе не прекращается стрельба, и по-прежнему существуют перебои с обеспечением жителей водой и электроэнергией.

В Краматорске ситуация обострилась после аварии на очистных сооружениях в Славянске, и остановка насосных агрегатов может привести к ограничению снабжения города как питьевой, так и технической водой.

В Торезе продолжаются перестрелки. Члены самопровозглашенной «Донецкой народной республики» прибыли в горуправление МВД и захватили начальника следственного отдела.

В Шахтёрске фиксируется передвижение военной техники «ДНР» в сторону Снежного.

В Шахтёрском районе остаётся открытой граница. Пограничные населённые пункты Дмитровка и Мариновка взяты под контроль членами «ДНР».

В Красном Лимане, занятом украинскими силовиками, ситуация контролируемая. Все службы города работают в штатном режиме.

В центральной и южной зонах проведения АТО ситуация за сутки кардинально не изменилась.

В сложной обстановке предпринимаются попытки местных органов власти успокоить население и поддержать жизнедеятельность в регионе, заверили в ОГА.