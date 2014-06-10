В Краматорске ночью в результате артобстрела разрушены цеха двух заводов

В Краматорске сегодня ночью в результате артобстрела частично разрушены цеха завода «Энергомашспецсталь» (ЭМСС) и Краматорского завода тяжелого станкостроения (КЗТС).

Как сообщает местная газета «Восточный проект», по информации начальника управления гражданкой защиты Краматорска Сергея Кукочки, «на КЗТС поврежден один пролет цеха механообработки, произошло обрушение кровли площадью 30-40 кв. м, выбиты почти все окна. На ЭМСС разрушена проходная со стороны Славянска, есть пробоина в стене цеха металлообработки».

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Данных о пострадавших работниках нет. Очистные сооружения, расположенные рядом с ЭМСС, а также цеха Новокраматорского машиностроительного завода (НКМЗ) во время ночного налета не задеты.

«В настоящее время специалисты обследуют территорию на предмет неразорвавшихся снарядов», - добавил Кукочка.