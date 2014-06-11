В Торезе боевики захватили начальника следственного отдела ГУМВД - ОГА

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой обласной госадминистрации.

В частности, боевики террористической ДНР захватили начальника следственного отдела ГУ МВД Тореза.

"Члены ДНР прибыли в горуправление МВД и захватили начальника следственного отдела", - сообщает ОГА.

В городе продолжаются перестрелки.

Читайте такжеСамопровозглашенного «народного мэра» Полторацкую посадили в СИЗО Кроме этого, не прекращается стрельба в Славянске и Славянском районе. По-прежнему существуют перебои с обеспечением жителей водой и электроэнергией.

В Краматорске ситуация обострилась после аварии на очистных сооружениях в Славянске. Остановка насосных агрегатов может привести к ограничению снабжения города как питьевой, так и технической водой.

В Шахтёрске фиксируется передвижение военной техники ДНР в сторону Снежного.

В Красном Лимане, занятом украинскими силовиками, ситуация контролируемая. Все службы города работают в штатном режиме.

В центральной и южной зонах проведения АТО ситуация за сутки кардинально не изменилась, сообщает ОГА.