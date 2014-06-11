«Россия 24» при переводе грубо переврала речь Порошенко на инаугурации

После подробного анализа стали очевидны факты искажения тезисов президента при переводе. Слова пропускались и подменялись похожими с абсолютно другим значением, из-за чего смысл изменялся до неузнаваемости, сообщает top.thepo.st.

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Например, цитата Порошенко «Диктатура, що панувала останніми роками в Україні, прагнула позбавити нас цієї перспективи – народ повстав» («Диктатура, царившая в последние годы в Украине, стремилась лишить нас этой перспективы, – народ восстал») была переведена так: «Диктатура, которая панировала, которая была многие годы в Украине, должны были избавить от перспективы, и народ стал».

Также переводчик не гнушился выбросить слова в фразе: «Переможна Революція гідності змінила не лише владу» («Победная Революция достоинства изменила не только власть»). Переводчик: «Эта революция не только изменила власть»

Крайне интересен факт "забывчивости" российского журналиста, которого заклинило на слове "наемник" в речи Порошенко: «По-друге – контрольований коридор для російських найманців, які захочуть повернутися додому» («Во-вторых, контролируемый коридор для российских наемников, которые захотят вернуться домой»).

Переводчик: «Во-вторых, контролированный коридор для российских …ээээээ... людей, которые захотят вернуться домой».

Также российская пропаганда отказывается признавать факт патриотизма в Одессе после недавних трагических событий и просто выбрасывает это слово из перевода:

Порошенко: «Я глибоко вражений патріотизмом мешканців південних та східних українськими областей від Одещини до Харківщини» («Я глубоко потрясен патриотизмом жителей южных и восточных украинских областей от Одесщины до Харьковщины»).

Российский переводчик: «Я удивлён патриотизмом жителей южной и восточной Украины. От Юга.., от Харькова до Юга».

Более того, были вырезаны целые фразы президента, а некоторые фразы переведены неразборчиво и несвязно.

Полностью проигнорированы целые предложения Порошенко, например «А наша армія повинна стати справжньою елітою українства», «Ми хочемо бути вільними», «Хтось голосував і мітингував за гроші».

Также перекручена фраза президента о перспективы федерализации.

Фразу «Марення про федерацію не має ґрунту в Україні» («Бред про федерализацию не имеет под собой почвы в Украине») перевели как «Никакой федерализации не будет»

Также переводчик начал заикаться на тезисе Порошенко «Маємо постійно тримати в пам’яті суворі уроки національно-визвольних змагань сімнадцятих-двадцятих років минулого століття» («Мы должны постоянно держать в памяти суровые уроки национально-освободительной борьбы семнадцатого – двадцатого годов прошлого века») и перевел предложение так: «Мы должны помнить сложные уроки национального, национальных, национального выбора семнадцатого и двадцатого годов прошлого века».

"Полет фантазии" переводчика поражает, когда когда в речи появляются абсолютно новые смыслы:

Порошенко: «Постійні чвари та конфлікти між видатними українцями призвели до втрати нашої державності. Висновки належить робити не лише з архівів столітньої давнини, але й з недавніх поді. Ми не сміємо повторити старі помилки і маємо забезпечити злагоджену роботу Президента, Верховної Ради та Кабміну».

Переводчик: «Постоянные конфликты между известными украинцами привели к тому, что Украина потеряла свою державность. Это ошибки столетней давности. Но и недавние события тоже были ошибкой, мы не должны их повторять. Мы должны обеспечить работу президента, Верховной Рады и правительства».

Стоит заметить, что Порошенко даже не намекал, что недавние события были ошибкой.

Видео перевода можно посмотреть по ссылке на Youtube.