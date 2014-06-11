В пятницу Порошенко передадут проект закона о люстрации

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Люстраційного комитета при Кабинете министров Егор Соболев на брифинге в Украинском кризисном медиа-центре.

Он сказал: “В пятницу в 11 часов такой закон мы понесем президенту Украины”.

По словам Соболева, законопроектом предлагается увольнять не отдельных чиновников, а “инициировать набор заново всего государства”.

Как сказал Соболев, должны полностью, через конкурсы, набираться на работу чиновники в государственные структуры, и “мы понимаем, что речь идет о кадровой революции”.

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Соболев отметил, что законопроектом предусмотрено включение в кадровые комиссии журналистов и правозащитников. Он добавил, что предлагается не допускать к службе во властных структурах людей, которые не способны служить государству.

По его словам, речь идет о бывших руководителях комсомольских и компартийных организаций Советского Союза, а именно “речь идет об Александре Турчинове, Александре Ефремове, Сергее Тигипко и большом количестве нынешних политиков, которые попадают под эту категорию”.

Читайте такжеТягнибок заявил, что без люстрации ни о каком развитии Украины речи и быть не можетКак сказал Соболев, также предусмотрен запрет участия в кадровых конкурсах “при наборе нового государства” людей, работавших в КГБ СССР, бывших агентами КГБ или учившихся в школах КГБ. “Под эту категорию, в частности попадает нынешний председатель СБУ Валентин Наливайченко. Бросьте в меня камень, кто скажет, что он работает эффективно и СБУ под его председательством обеспечивает нужный результат для государства”, - подчеркнул Соболев.

По его словам, также законопроектом предусмотрено не допускать к управлению государством людей, которые во время Майдана занимали руководящие должности и не написали заявления об увольнении.

Кроме того, предлагается не допускать к должностям людей, которые словами или делами поддерживали оккупацию Крыма и посягали на территориальную целостность Украины.

Соболев заявил, что также предусмотрено не допускать к должностям в милиции, прокуратуре, судах, в государственных органах власти людей, которые когда-либо привлекались за коррупционные деяния, которые не могут объяснить происхождение своего имущества или имущества своих родственников, с которыми вместе проживают.