Яценюк рассказал, в чем сила коалиции и оппозиции

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК намерен поднять на сессии парламента вопрос о персональном голосовании депутатов. Об этом А.ЯЦЕНЮК сообщил вчера в прямом эфире Государственной телерадиокомпании «Крым».

«Что происходило в парламенте на протяжении последних 16 лет: голосуют не депутаты, голосуют карточки. Так я хочу разобраться: сложно ли сегодня для украинского депутата работать семь календарних дней в зале из месяца? Я посчитал, что пленарные заседания у нас происходят таким образом, что, например, в пятницу у нас половина дня только (идет заседание – УНИАН), таким образом, только семь дней нужно быть в зале и голосовать», - отметил глава украинского парламента. Более того, подчеркнул А.ЯЦЕНЮК, есть прямая конституционная норма: депутаты обязаны голосовать персонально. «Он (депутат – УНИАН) должен присутствовать в зале и принимать четкое и понятное решение как народный избранник», - сказал глава ВР Украины.

А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что обязательно поднимет вопрос о персональном голосовании на сессии парламента. «Я обязательно будут ставить вопрос на второй сессии касательно персонального голосования», - сообщил украинский спикер. При этом он добавил, что в персональном голосовании «сила и коалиции, и оппозиции». «Депутаты должны спорить, депутаты должны высказывать свое мнение, депутаты должны бороться интеллектуально, а не физически, как это происходит сегодня в украинском парламенте», - подчеркнул глава ВР Украины.