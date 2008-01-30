Тимошенко немедленно обсудит с Ющенко вопросы, по которым есть расхождения

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО планирует сегодня, 30 января, встретиться с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО и обсудить с ним ряд вопросов, по которым есть расхождения у правительства и главы государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила журналистам в самолете, возвращаясь из Брюсселя в Киев.

В частности, Ю.ТИМОШЕНКО планирует обсудить вопросы о приватизации, а также о работе Ощадбанка.

Ю.ТИМОШЕНКО планирует поговорить с Президентом завтра во время встречи с инвесторами.

«Я думаю, что мы будем иметь возможность поговорить и обменяться мнениями», - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО также отметила, что будет учитывать все замечания Президента, его Секретариата, помощников и советников. «Я постараюсь делать так, чтобы правительство не вызывало критики», - сказала премьер-министр.