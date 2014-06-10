Заместителями главы АП назначены Зубко и Рафальский

Первым заместителем главы Администрации президента Украины назначен Геннадий Зубко.

Соответствующий указ президента Петра Порошенко от 10 июня 2014 года размещен на официальном сайте главы государства.

Другим указом Порошенко освободил Зубко от временного исполнения обязанностей руководителя Государственного управления делами.

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Также Порошенко подписал указ об освобождении Олега Рафальского от должности заместителя главы Администрации президента Украины.

Соответствующий указ от 10 июня 2014 года размещен на сайте главы государства.

Другим своим указом Порошенко опять назначил его заместителем главы Администрации президента.

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Как сообщал УНИАН, Геннадий Зубко является народным депутатом Украины, членом фракции «Батькивщина».

27 мая исполняющий обязанности президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов возложил на Геннадия Зубко временное исполнение обязанностей руководителя Государственного управления делами (по согласию).