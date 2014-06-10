В Донецке боевики ограбили военную кафедру университета: забрали макеты оружия и противогазы
11:09, 10 июня 2014Политика
3 0
Сумма убытков устанавливается.
REUTERS
Вооруженные люди вынесли с военной кафедры Донецкого национального технического университета (ДонНТУ) макеты оружия, противогазы и общевойсковые защитные комплекты.
Об этом "ОстроВу" сообщил источник в правоохранительных органах.
Читайте такжеВ Донецке вооруженные люди ограбили университет
В частности, 8-9 июня неизвестные вооруженные лица забрали с кафедры ДонНТУ шесть макетов зенитно-ракетных комплексов (ЗРК), установку "Стрела-10" - макет переносного зенитно-ракетного комплекса, противогазы и общевойсковые защитные комплекты.
Сумма убытков устанавливается.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter