В Донецке боевики ограбили военную кафедру университета: забрали макеты оружия и противогазы

Вооруженные люди вынесли с военной кафедры Донецкого национального технического университета (ДонНТУ) макеты оружия, противогазы и общевойсковые защитные комплекты.

Об этом "ОстроВу" сообщил источник в правоохранительных органах.

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В частности, 8-9 июня неизвестные вооруженные лица забрали с кафедры ДонНТУ шесть макетов зенитно-ракетных комплексов (ЗРК), установку "Стрела-10" - макет переносного зенитно-ракетного комплекса, противогазы и общевойсковые защитные комплекты.

Сумма убытков устанавливается.