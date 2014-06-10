Боевики на 8 грузовиках из минометов обстреляли аэродром в Луганске, силы АТО отбили атаку

Об этом написал на своей странице в Facebook спикер АТО Владислав Селезнев.

Вблизи города Славянск боевики не прекращают попыток вырваться из кольца окружения. Так в результате очередного обстрела позиций участников АТО из стрелкового оружия и гранатометов, 2 украинских военнослужащих ранены.

На другом блок посту была недопущена попытка прорыва группой боевиков кольца окружения. До 10 боевиков пытались оставить кольцо окружения, но благодаря действиям украинских военнослужащих такая попытка оказалась напрасной.Читайте такжеТымчук: в Краматорске силы АТО уничтожили 40 боевиков и машину разграждения

"В Луганске боевики обстреляли аэродром. Прибыв на 8 грузовиках с установленными на них минометами и крупнокалиберными пулеметами боевики начали обстрел позиций украинских военнослужащих. Силами определенного подразделения нападение боевиков отбиты, потерь среди украинских силовиков нет", - говорится в сообщении спикера АТО.

Минувшей ночью боевики в течение трех часов вели минометный обстрел позиций украинских военнослужащих в районе аэропорта Краматорск.Читайте такжеВ Краматорске горсовет опубликовал список подвалов домов, где можно укрыться от обстрелов

"Ответным огнем уничтожено блок пост боевиков, 2 минометных установки боевиков, имр, около 40 наемников", - отметил Селезнев.

В свою очередь, для обеспечения безопасности жителей района, где проходит АТО, участники антитеррористической операции выполняют мероприятия по созданию соответствующей сети защитных сооружений.