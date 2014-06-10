В Торезе горняков шахты заставили отдать зарплату за день террористам - СМИ
00:52, 10 июня 2014Политика
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Сегодня работники шахты "Прогресс", относящейся к ГП "Торезантрацит" проработали бесплатно, поскольку их зарплаты ушли в Донецкую народную республику.
Все шахтёры поставили свои подписи под документом / progorod.info
Как сообщили сами горняки, их поставили перед фактом: либо расписываешься в ведомости, где отказываешься от денег, либо можешь писать заявление об увольнении, сообщает donbass.ua.
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"Все шахтёры поставили свои подписи под документом, поскольку нам деваться некуда, - отметил один из горняков. - Но, разумеется, довольных мало. Отдавать просто так свои кровно заработанные под страхом увольнения - нонсенс".
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