В Торезе горняков шахты заставили отдать зарплату за день террористам - СМИ

00:52, 10 июня 2014
Политика
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Сегодня работники шахты "Прогресс", относящейся к ГП "Торезантрацит" проработали бесплатно, поскольку их зарплаты ушли в Донецкую народную республику.

Шахта "Прогресс" / progorod.info

Как сообщили сами горняки, их поставили перед фактом: либо расписываешься в ведомости, где отказываешься от денег, либо можешь писать заявление об увольнении, сообщает donbass.ua.

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"Все шахтёры поставили свои подписи под документом, поскольку нам деваться некуда, - отметил один из горняков. - Но, разумеется, довольных мало. Отдавать просто так свои кровно заработанные под страхом увольнения - нонсенс".

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