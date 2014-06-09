Министр обороны говорит, что на Востоке идет процесс завершения боев

«Сейчас продолжается процесс прекращения вооруженного противостояния на востоке страны и президент, верховный главнокомандующий вооруженных сил Петр Порошенко принимает практические меры, которые вселяют большую надежду, что жители востока Украины будут жить в мире», - сказал Михаил Коваль, не уточнив при этом о каких именно мерах по прекращению кровопролития идет речь, передает ТСН.ua.

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Напомним, что президент Петр Порошенко хочет прекратить огонь на востоке уже на этой неделе.