Террористы создают новый оплот в Снежном - Тымчук

Об этом заявил координатор группы Информационное Споротивление Дмитрий Тымчук.

"Пока внимание сил АТО привлечено к Славянску, в Снежном с чувством, с толком, с расстановкой создается другой оплот террористов. Оборона которого организовывается с учетом ошибок первого", - написал он на своей странице в Facebook, анализируя призыв новоизбранного Президента Петра Порошенко прекратить огонь на Донбассе до конца недели.

Читайте такжеВ Снежное прибыли около 300 боевиков и БТРы, установили пулемет и зенитное орудие - ЛяшкоПо мнению Тымчука, быстрое прекращение АТО возможно в трех гипотетических случаях: радикальном переформатировании операции и эффективного ее завершения, завершения операции параллельно с договоренностями с Путиным или "сдача" Донбасса с последующим образованием там криминального квазигосударства по примеру Приднестровья.