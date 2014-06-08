Возвращение посла РФ показывает желание России наладить отношения с Украиной - Матвиенко

Возвращение российского посла Михаила Зурабова в Украину подчеркивает готовность России к восстановлению полноформатных дипломатических отношений между странами.

Как сообщает РИА Новости, об этом заявила спикер Совета федерации РФ Валентина Матвиенко в программе "Право знать" на российском телеканале ТВЦ в субботу.

«Тем, что мы вернули Зурабова, мы подчеркнули нашу готовность к восстановлению в полном формате наших дипломатических отношений. Это добрая воля России, это позитивный месседж и позитивный сигнал. Я думаю, должна быть соответствующая адекватная реакция», - считает Матвиенко.

По ее мнению, разрешить политический и экономический кризис в Украине без участия России невозможно. «Мы рассчитываем на здравый смысл новых властей Украины и избранного президента, поскольку Россию и Украину так многое связывает», - отметила Матвиенко.

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Она назвала «иллюзиями» намерение президента Украины Петра Порошенко обсуждать выход из кризиса с Евросоюзом и США. «Я думаю, это иллюзии господина Порошенко. Когда он поймет ответственность за свою страну, за свой народ, он будет действовать более прагматично», - сказала Матвиенко.

Как сообщал УНИАН, в церемонии инаугурации президента Украины Порошенко 7 июня принял участие посол РФ в Украине Зурабов.

24 февраля МИД России вызвал Зурабова на консультации в Москву. «В связи с обострением ситуации в Украине и необходимостью всестороннего анализа сложившегося положения принято решение о вызове на консультации в Москву посла Российской Федерации в Украине Зурабова», - говорилось тогда в сообщении МИД РФ.