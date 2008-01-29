ЕС поздравляет Украину с завершением переговоров относительно вступления в ВТО

Европейский Союз поздравляет Украину с завершением процесса переговоров относительно ее вступления во Всемирную торговую организацию .

Об этом сообщили УНИАН в Представительстве Европейской комиссии в Украине.

Как напомнили в Представительстве, завершение процесса переговоров состоялось после того, как на прошлой неделе в Лондоне Комиссар ЕС Питер МЕНДЕЛЬСОН и вице-премьер-министр Украины Григорий НЕМЫРЯ достигли взаимно приемлемого решения относительно ставок экспортной пошлины.

”Наши эксперты неустанно работали над решением последних технических вопросов, и сейчас мы имеем возможность достичь консенсуса в рамках ВТО относительно вступления Украины на следующем заседании Генерального совета 5 февраля 2008 года”, - отметили в Представительстве.

Европейская Комиссия также поблагодарила Секретариат ВТО за его высокопрофессиональную работу в условиях ограниченного времени.