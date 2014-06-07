BBC: Три члена экипажа Ан-26, сбитого под Славянском, погибли

Трое членов экипажа самолета Ан-26, сбитого 6 июня под Славянском, погибли, сообщил BBC Украина пресс-секретарь антитеррористической операции Владислав Селезнев.

Трех человек удалось спасти, они находятся в больницах. Один из них - ранен.

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Экипаж самолета сделал все возможное, чтобы отвести самолет от Славянска и спасти жителей, сказал Селезнев.

По словам спикера, самолет, который вез невоенный груз, был сбит в результате двух пусков ПЗРК.

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Ан-26 начал падать на жилые кварталы Славянска. "Умелыми действиями экипажа самолет был отведен в сторону", - заявляет Селезнев.