Богатырева заявила о поддержке демократических преобразований в России

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Раиса БОГАТЫРЕВА заверила председателя Госдумы РФ Бориса ГРЫЗЛОВА в неизменной и последовательной поддержке со стороны Украины демократических преобразований в России.

Как сообщили УНИАН в Аппарате СНБОУ, встреча Р.БОГАТЫРЕВОЙ с Б.ГРЫЗЛОВЫМ состоялась сегодня в Госдуме в рамках визита секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины в Москву (Российская Федерация).

В ходе встречи секретарь СНБОУ и председатель Госдумы России обсудили неотложные вопросы дальнейшего развития украинско-российского стратегического партнерства, обеспечения энергетической безопасности наших государств, а также вступления Украины во Всемирную организацию торговли.

Также Б.ГРЫЗЛОВ ознакомил Р.БОГАТЫРЕВУ с развитием внутриполитической ситуации в России в канун президентских выборов.