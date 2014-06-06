СБУ поймала террористов, планировавших нападение на пограничный отдел "Амвросиевка"

Установлено, что в начале июня с.г. задержанные лица получили задание от руководства террористической организации, так называемой «Донецкой народной республики», относительно осуществления взрыва на территории отдела Госпогранслужбы с целью дестабилизации ситуации среди военнослужащих и запугивания мирного населения. Среди других задач террористов было похищение полковника пограничной службы.

Правоохранители задержали злоумышленников в автомобиле вблизи пограничного отдела «Амвросиевка» во время осуществления визуального наблюдения за зданием ДПС.

В ходе задержания у злоумышленников изъяты три автомата Калашникова, пистолет Макарова, большое количество боевых патронов и два самодельных взрывных устройства.

По данному факту следователями УСБУ в Днепропетровской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.15, ч.2 ст.258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Задержанным лицам уведомлено о подозрении в совершении уголовного правонарушения.