Из фракции Партии регионов вышли еще 2 народных депутата
13:36, 06 июня 2014Политика
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Из парламентской фракции Партии регионов вышли еще 2 народных депутатов.
Фракцию Партии регионов продолжают покидать депутаты / фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, в частности, председательствующий на заседании заместитель председателя Верховной Рады Руслан Кошулинский объявил о выходе из фракции Партии регионов Олега Параскива (избирался в округе № 4, Крым) и Сергея Брайко (избирался в округе № 7, Крым).
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Как сообщал УНИАН, с января из фракции Партии регионов вышли более 100 депутатов. На 3 июня ее численность составляла 60 депутатов.
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