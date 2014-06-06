Из фракции Партии регионов вышли еще 2 народных депутата

13:36, 06 июня 2014
Политика
0 0

Из парламентской фракции Партии регионов вышли еще 2 народных депутатов.

Партия регионов
 

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, председательствующий на заседании заместитель председателя Верховной Рады Руслан Кошулинский объявил о выходе из фракции Партии регионов Олега Параскива (избирался в округе № 4, Крым) и Сергея Брайко (избирался в округе № 7, Крым).

Читайте такжеВо фракции ПР раскол: ее ряды покинули Повалий, Олийнык и еще 18 нардепов

Как сообщал УНИАН, с января из фракции Партии регионов вышли более 100 депутатов. На 3 июня ее численность составляла 60 депутатов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter