Из фракции Партии регионов вышли еще 2 народных депутата

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, председательствующий на заседании заместитель председателя Верховной Рады Руслан Кошулинский объявил о выходе из фракции Партии регионов Олега Параскива (избирался в округе № 4, Крым) и Сергея Брайко (избирался в округе № 7, Крым).

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Как сообщал УНИАН, с января из фракции Партии регионов вышли более 100 депутатов. На 3 июня ее численность составляла 60 депутатов.