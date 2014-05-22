Регионал уверяет, что внутрипартийного конфликта между Ефремовым и Новинским нет

Об этом заявил депутат от ПР Дмитрий Святош в интервью 5 каналу.

«В настоящий момент последнее совещание на фракции было посвящено реорганизации структуры управления – не шла речь о том, что без отсутствия Александра Ефремова лишить его должности. Сегодня должность руководителя фракции Партии регионов, это очень тяжелый хлеб – поверьте мне. Это очень хорошо руководить на самом деле партией власти, а партией в оппозиции которая очутилась в достаточно тяжелой ситуации – где лидер сбежал, деньги прихватил – это совсем другое", - сказал Святош.

Читайте такжеВ ПР обсуждают замену Ефремову, новым главой партии может стать Новинский - СМИПо его мнению, Ефремов обязательно вернется в Украину.

"Я убежден, что он вернется в Украину, вернется в Киев и будет исполнять свои функции народного депутата Украины. Я не знаю, какое заявление сделал Александр Ефремов, но то что отсутствует конфликт между ним и остальными членами фракции, в том числе и человеком близким к Ренату Ахметову, господином Новинским – это могу гарантировать. Конфликта не существует», – считает Святош.