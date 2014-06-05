В Славянске террористы в панике бежали из своего штаба, расположенного в больнице - СМИ
00:58, 05 июня 2014Политика
2 0
На Донбассе за последние сутки в ходе проведения АТО силовики ликвидировали сотни боевиков, еще полтысячи - ранены.
Территорией активных действий стали Славянск - прилегающая Семеновка - Красный Лиман.
Читайте такжеВ Славянске силовики уничтожили крупный склад с боеприпасами террористов – Селезнев
Источники ТСН в неспокойных городах Севере Донецкой области утверждают, что в отрядах террористов, если не паника - то кавардак.
По словам Селезнева, сегодня ночью боевики покинули местную больницу - на ее территории они организовали штаб, в подвале - бомбоубежище.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter