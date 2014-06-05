В Славянске террористы в панике бежали из своего штаба, расположенного в больнице - СМИ

Территорией активных действий стали Славянск - прилегающая Семеновка - Красный Лиман.

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Источники ТСН в неспокойных городах Севере Донецкой области утверждают, что в отрядах террористов, если не паника - то кавардак.

По словам Селезнева, сегодня ночью боевики покинули местную больницу - на ее территории они организовали штаб, в подвале - бомбоубежище.