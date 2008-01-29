Ющенко знает, почему Киев входит в восьмерку самых дорогих городов мира

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает оптимизировать систему строительства доступного жилья.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, открывая совещание в Секретариате Президента по вопросам строительства доступного жилья.

В.ЮЩЕНКО напомнил, что сейчас в очереди на жилье находятся 1,3 млн. чел. При этом, по его словам, за год строится 87 тыс. квартир, а для обслуживания очереди – только 20 тыс. квартир. Поэтому, подчеркнул В.ЮЩЕНКО, основной темой сегодняшнего совещания должна стать наработка концепции строительства не элитного или социального, а именно доступного жилья, поскольку это касается 2/3 граждан.

В.ЮЩЕНКО напомнил, что согласно с ранее наработанной системой, 1/3 средств для построения доступного жилья должны выделяться из государственных источников финансирования, а 2/3 должны поступать за счет системы кредитов.

В.ЮЩЕНКО отметил, что согласно данным экспертов, 42% составной цены каждого квадратного метра формируется на этапе бюрократических процедур, то есть отвода земли, регистрации и т. п.

По словам Президента, по некоторым данным, это привело к тому, что на сегодня Киев входит в “восьмерку» самых дорогих городов мира. Как отметил В.ЮЩЕНКО, это произошло не потому, что здесь живут очень богатые люди, а за счет избытка усложненного и коррупционного механизма построения жилья.

Президент напомнил, что первое совещание по вопросам строительства доступного жилья было проведено ранее в Полтаве, и теперь после проведенной работы органами местного самоуправления и другими 1 кв. м жилья в Полтаве стоит около 500 долларов.

Президент призвал местную власть других городов и регионов Украины взять пример с данного эксперимента. Для этого, в первую очередь, по словам Президента, органы местного самоуправления должны обязательно обеспечить бесплатное выделение земли для построения жилья.

В.ЮЩЕНКО прибавил, что хотел бы, чтобы в 2008 году к программе построения доступного жилья приобщились еще 8-10 областей. Для этого В.ЮЩЕНКО поручил сформировать на протяжении 10 дней рабочую группу из представителей коммерческих банков, ипотечного учреждения для наработки концепции того, каким образом сделать имеющиеся средства более ликвидными для упрощения процедуры выдачи кредитов на жилье.

В свою очередь государственным органам, в частности Министерству регионального развития и строительства, В.ЮЩЕНКО поручил также оптимизировать работу для решения своих задач в данной сфере. Он напомнил, что из государственного бюджета на строительство доступного жилья в 2008 году выделено 500 млн. грн.

Кроме этого, правоохранительным органам В.ЮЩЕНКО поручил провести работу относительно предотвращений злоупотреблений в данной сфере.

Как сообщалось, в совещании принимают участие первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ, министр регионального развития и строительства Василий КУЙБИДА, министр по вопросам ЖКХ Алексей КУЧЕРЕНКО, представители региональных органов власти.