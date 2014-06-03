СМИ: На Луганщине боевики взорвали железнодорожный мост
14:26, 03 июня 2014Политика
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В городе Лисичанске на Луганщине взорван однопутный железнодорожный мост, расположенный в районе станции Переездная.
Об этом сообщает издание Час Пик.
Как говорится в сообщении, сегодня утром был подорван технологический мост, который связывал железнодорожной веткой территорию бывшего ОАО "Лисичанская сода" с промышленной площадкой предприятия, расположенной на другой стороне реки. Здесь же располагался блокпост местных боевиков.
Читайте такжеВ беспорядках на востоке Украины погибли более 180 человек, 293 получили ранения - ГПУПо свидетельствам очевидцев, мост подорвали сами террористы, опасаясь прихода сил АТО.
Ранее сообщалось, что в Торезе боевики начали грабить, убивать и мародерствовать.
Боевики подорвали мост - очевидцы
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