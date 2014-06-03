СМИ: В Торезе боевики разгромили офис Партии регионов
В Торезе Донецкой области начались беспорядки и мародерства.
Об этом сообщает Сегодня со ссылкой на очевидцев и местных жителей.
Сегодня вооруженные люди наведались в местный офис «Партии регионов», которую возглавлял Виталий Кропачев, недавно резко осудивший деятельность «ДНР».
«Там все разгромили, повыносили в мешках все, что под руку попадалось. И еще один его офис в центре города тоже разграблен», - рассказал местный житель.
Горожане заявляют, что сейчас люди с автоматами на двух грузовиках находятся рядом с городской прокуратурой и бесчинствуют в городе.
Читайте такжеСамопровозглашенного «народного мэра» Полторацкую посадили в СИЗО «Вчера сожгли дом и убили хозяина - владельца кафе «Добрый Шубин», и еще банк "АВАЛЬ" захватили. Весь город - очевидцы. Закрылись магазины, почта», - рассказал житель Тореза Юрий.
Также несколько минут назад по улице Рабочей в сторону Торезской исправительной колонии проехали с десяток машин с боевиками.
«Проехала одна синяя маршрутка, битком набитая вооруженными людьми. Иномарки, все черные, тоже забитые, некоторые без дверей. Отовсюду торчат дула. Они даже без масок», - рассказал Юрий.