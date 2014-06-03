СМИ: В Торезе боевики разгромили офис Партии регионов

Об этом сообщает Сегодня со ссылкой на очевидцев и местных жителей.

Сегодня вооруженные люди наведались в местный офис «Партии регионов», которую возглавлял Виталий Кропачев, недавно резко осудивший деятельность «ДНР».

«Там все разгромили, повыносили в мешках все, что под руку попадалось. И еще один его офис в центре города тоже разграблен», - рассказал местный житель.

Горожане заявляют, что сейчас люди с автоматами на двух грузовиках находятся рядом с городской прокуратурой и бесчинствуют в городе.

Читайте такжеСамопровозглашенного «народного мэра» Полторацкую посадили в СИЗО «Вчера сожгли дом и убили хозяина - владельца кафе «Добрый Шубин», и еще банк "АВАЛЬ" захватили. Весь город - очевидцы. Закрылись магазины, почта», - рассказал житель Тореза Юрий.

Также несколько минут назад по улице Рабочей в сторону Торезской исправительной колонии проехали с десяток машин с боевиками.

«Проехала одна синяя маршрутка, битком набитая вооруженными людьми. Иномарки, все черные, тоже забитые, некоторые без дверей. Отовсюду торчат дула. Они даже без масок», - рассказал Юрий.