Центр оставляет без подкрепления луганских пограничников - журналист
Пограничникам, которые ведут бой с террористами в Луганске, подкрепления не обещают.
Об этом сообщил в своем Facebook журналист Сергей Иванов.
"Не могу не вспомнить о фельдмаршале погранвойск Литвине, бездарном упыре, присосавшемся к своей должности так, что и ланцетом не сковырнешь. Со слов моего источника, который находится в эпицентре этих событий, подкрепления им центр НЕ ОБЕЩАЕТ. И вообще подобное "легкое" отношение к жизням подчиненных давно стало у Литвина и его генералитета доброй традицией", - сообщает Иванов.
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Как сообщал УНИАН, в Луганске более 400 боевиков атакуют базу пограничников.
Первая атака с применением автоматов и подствольных гранатометов началась около 4 часов и продлилась около 40 минут, передает ГПСУ.
Пограничники ее успешно отбили. Передислоцировавшись, нападавшие снова начали атаковать. На этот раз с позиций, оборудованных в окнах многоэтажки, по пограничникам вели прицельный огонь снайперы.
Вторая и третья волны атаки были отбиты. На территории отряда возникли очаговые пожары. Среди пограничников есть раненые.
Террористы продолжают стягивать силы и вооружение в управление отряда.