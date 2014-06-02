Центр оставляет без подкрепления луганских пограничников - журналист

Об этом сообщил в своем Facebook журналист Сергей Иванов.

"Не могу не вспомнить о фельдмаршале погранвойск Литвине, бездарном упыре, присосавшемся к своей должности так, что и ланцетом не сковырнешь. Со слов моего источника, который находится в эпицентре этих событий, подкрепления им центр НЕ ОБЕЩАЕТ. И вообще подобное "легкое" отношение к жизням подчиненных давно стало у Литвина и его генералитета доброй традицией", - сообщает Иванов.

Читайте такжеВ Луганске более 400 боевиков атакуют базу пограничников, снайперы стреляют из окон домов

Как сообщал УНИАН, в Луганске более 400 боевиков атакуют базу пограничников.

Первая атака с применением автоматов и подствольных гранатометов началась около 4 часов и продлилась около 40 минут, передает ГПСУ.

Пограничники ее успешно отбили. Передислоцировавшись, нападавшие снова начали атаковать. На этот раз с позиций, оборудованных в окнах многоэтажки, по пограничникам вели прицельный огонь снайперы.

Вторая и третья волны атаки были отбиты. На территории отряда возникли очаговые пожары. Среди пограничников есть раненые.

Террористы продолжают стягивать силы и вооружение в управление отряда.