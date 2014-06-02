Путин приказал вписать Крым в учебники по истории России

Соответствующее поручение было дано на встрече с представителями Общественного народного фронта в конце мая, говорится в сообщении на сайте Кремля.

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Разработать приложение для учебников правительства совместно с Русским историческим обществом приказано к 15 августа 2014 года.

Как сообщалось, в апреле Владимир Путин на встрече с представителями Общероссийского народного фронта заявил, что историю Крыма и Севастополя будет «достойно представлено в едином учебнике истории России», которые сейчас разрабатывается.

«Это то, на чем мы можем и должны воспитывать наших молодых людей», - сказал Путин.

Справка УНИАН. 16 марта по военной и политической поддержки Российской Федерации в Крыму состоялся неконституционный и не признанный миром референдум о самоопределении Крыма. По данным самопровозглашенных крымских властей , 96,77% тех, кто принял участие в голосовании, высказались за присоединение Крыма к России.

17 марта нелегитимный парламент Крыма провозгласил регион независимым суверенным государством - Республикой Крым - и обратился к России с предложением о принятии Республики Крым в состав РФ в качестве нового субъекта со статусом республики.

18 марта в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

27 марта Генассамблея ООН большинством голосов приняла резолюцию о территориальной целостности Украины, в которой референдум, который состоялся в Крыму, признан незаконным. Этот документ поддержали 100 государств, 11 проголосовали против, в частности Беларусь, 58 членов Генассамблеи воздержались.