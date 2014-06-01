На Майдане вводят "сухой закон" и требуют от Кабмина отчет за первые 100 дней работы

В палаточном городке на Майдане Независимости в Киеве снова вводят ”сухой закон” - палатки будут проверять вечером и утром.

Об этом во время Народного веча в воскресенье заявил сотник 4- й (казацкой) сотни Майдана Николай Бондарь.

Также, по его словам, на территорию не будут пускать нетрезвых и намерены запретить продажу спиртного в торговых точках на Майдане.

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Еще майдановцы хотят запретить находиться в центре столицы возле Монумента Независимости Украины аниматорам, которые предлагают прохожим сфотографироваться с ростовыми куклами или птицами. Объясняют свои действия тем, что грех развлекаться на том месте, где убивали людей.

Кроме того, Майдан потребовал заслушать в следующее воскресенье, 8 июня, отчет правительства за первые 100 дней работы.

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Напомним, ”сухой закон” ввели на Майдане еще в начале массовых протестов в центре столицы. А уже после кровавых событий в конце февраля и бегства из Украины экс -президента Виктора Януковича дисциплину на Майдане перестали контролировать. Поэтому тех, кто остался там в палатках , а также прохожих можно было видеть пьяными на Майдане. Многие люди жаловались, что на месте расстрела митингующих бродят мужчины ”под мухой”.