Действия российских боевиков в Украине повлекли смерть 122 человек - Генпрокуратура

Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры, которая начала досудебное расследование по факту вербовки и подготовки наемников для участия в террористической деятельности в Украине, сообщает Украинская правда.

"С целью решения военного конфликта, совершения терактов в Донецкой и Луганской областях, свержения государственной власти и нарушения территориальной целостности Украины, граждане РФ создали на территории Российской Федерации незаконные вооруженные формирования - специальные учебные центры, в которых производится вербовка, финансирование и обучение наемников", - заявили в ГПУ.

По данным ведомства, вооруженные наемники за материальное вознаграждение в военном снаряжении беспрепятственно пропускаются должностными лицами Пограничной службы ФСБ России в Украину, где принимают активное участие в террористической деятельности.

Читайте также1+1 просит ФСБ и МИД России объяснить проникновения боевиков на территорию Украины"По данным следствия, добыты неопровержимые доказательства совершения гражданами России преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 437 Уголовного кодекса Украины (планирование, подготовка, развязывание военного конфликта), ч. 5 ст. 260 (создание непредусмотренных законом вооруженных формирований, что привело к гибели людей или другим тяжелым последствиям), ч. 1 ст. 447 (наемничество), ч. 3 ст. 258 (теракт)", - отметили в ГПУ.