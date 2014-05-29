Доний считает, что первоочередная задача новоизбранного президента - кадровые ротации

Первое, что должен сделать Петр Порошенко в должности президента Украины — это провести грамотную кадровую ротацию в структурах исполнительной власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил народный депутат Олесь Доний сегодня во время круглого стола в рамках проекта «Восток+Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1».

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Доний отметил, что исполняющий обязанности президента, председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов не смог справиться с вызовами, в том числе и военной агрессией, и поэтому перед новым президентом задача будет сложнее.

“Турчинов не справился с поставленными задачами и потому перед новым президентом в первую очередь стоит вопрос кадровых назначений. Это - министр иностранных дел, министр обороны, главы областных администраций. Это не так много, это то, на что он может влиять”, - сказал Доний.

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Также народный депутат сказал, что кадровые назначения - это первая проверка, которую должен пройти новоизбранный глава государства.