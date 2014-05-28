СМИ: Олланд пригласил Порошенко на празднование 70-летия высадки союзников в Нормандии

Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на источник в украинских дипломатических кругах.

На мероприятия в Нормандию по приглашению Олланда приедут, в частности, президенты США и России Барак Обама и Владимир Путин, королева Великобритании Елизавета II, немецкий канцлер Ангела Меркель.

Ранее французский писатель и философ Бернар-Анри Леви, который является личным другом Олланда, в интервью ZN.UA сказал, что предложит французскому президенту пригласить на торжества в Нормандию Порошенко.

Читайте такжеПрезидент Франции поздравил Порошенко и выразил поддержку в проведении реформНа вопрос почему Олланд пригласил только Путина, а не президентов Украины, Беларуси, других бывших республик СССР, Леви ответил: "У вас очень хорошая идея. Я думаю, единственный способ стереть стыд и позор, которым будет присутствие Путина в Нормандии, это пригласить также и президента Украины. Потому что Украина заплатила очень высокую человеческую цену - около 8 млн погибших".

"В конце концов, полк, освободивший Аушвиц, коль уж мы говорим о символике, был представлен украинскими солдатами. Украина — это еще и Бабий Яр. Да, вы подали замечательную идею. И я намерен предложить ее президенту Олланду - пригласить украинского президента. Я сделаю это", - заявил писатель.