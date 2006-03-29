Черновецкий не будет трогать кадры Омельченко

Лидирующий на выборах кандидат на пост Киевского городского председателя Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ на встрече с действующим мэром столицы Александром ОМЕЛЬЧЕНКО заверил, что не собирается устраивать «зачистку кадров».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Блока Черновецкого, встреча Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО с А.ОМЕЛЬЧЕНКО состоялась 28 марта.

По словам Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, на встрече «он подтвердил свои намерения относительно дальнейшей конструктивной работы. Как я и говорил, я ценю опыт и профессионализм самого Александра Александровича, и при условии спокойной передачи власти действующим городским председателем, при условии, что будет остановлено уничтожение и вывоз из здания мэрии документов, дискредитирующих действующую власть, я готов обсуждать применение положительного опыта Александра ОМЕЛЬЧЕНКО на благо киевлян, после признания меня мэром Киева».

«Я всегда заявлял, что буду менять не людей, а принципы работы, и не собираюсь устраивать «зачистку кадров». Я буду рад, если мы найдем взаимопонимание в этом вопросе», - заявил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

По его словам, «разговор состоялся конструктивный, Александр Александрович сказал, что после оглашения официальных результатов проблем с передачей полномочий не возникнет, и заверил, что он вполне законопослушный человек».

Как сообщал УНИАН, по данным обработанных Киевской городской ТВК 82,13% протоколов, кандидат в мэры столицы Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ набирает 31,75% голосов избирателей, Виталий КЛИЧКО – 23,83%, А.ОМЕЛЬЧЕНКО – 21,19%.