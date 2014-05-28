В Донецке в районе захваченного сепаратистами здания СБУ слышна активная стрельба – очевидцы

Как сообщили УНИАН очевидцы из Донецка, незадолго до стрельбы над городом постоянно кружили истребители. За несколько часов до этого по центральной улице им. Артема «проехала бронетехника, несколько грузовиков с вооруженными террористами и какими-то пушками». Часть террористов поехала в сторону г. Макеевки.

Стрельбу и рев самолетов жители связывают возобновившейся активной фазой антитеррористической операции.

«Мы, конечно, боимся. И, безусловно, страшно, особенно за детей. Но мы готовы терпеть, лишь бы знать, наши украинские военные очистят наш Донецк от этих иностранных наемников, от этих чеченских террористов», - заявили собеседники УНИАН.Читайте такжеВ Донецке силовики уничтожили несколько огневых точек террористов - Тымчук

Информацию о перестрелке в районе здания Управления Службы безопасности Украины в Донецкой области подтверждают и на сайте мэра Донецка Александра Лукьяненко.

«В районе областного Управления СБУ по улице Щорса слышна стрельба. Просим жителей близлежащих домов не подходить к окнам, не выходить на балконы и улицу без острой необходимости, а также по возможности корректировать маршруты передвижения в данном районе», - говорится в сообщении.