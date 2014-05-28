По центру Донецка снова разъезжает колонна террористов на БТР и КамАЗах
11:56, 28 мая 2014Политика
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В центре Донецка около 10 утра проехала колонна военной техники и вооруженными террористами под флагами России.
скриншот видеоролика
Террористы свободно разъезжают по центру Донецка с флагами России / REUTERS
Как сообщают очевидцы, по улице Панфилова в сторону улицы Артема проехала колонна, состоящая из БТР, БРДМ, автомобиля скорой помощи, двух автобусов и КамАЗов с прицепами, в которых были крупнокалиберные пулеметы, сообщают «Новости Донбасса».
Как сообщают местные сайты, в настоящее время колонна пересекла центр Донецка и движется по проспекту Мира в сторону Красногвардейского района Макеевки.
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