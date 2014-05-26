В Славянске террористы стреляют из жилого квартала, есть жертвы - очевидец

Как минимум двое жителей Славянска ранены и, возможно, один убит в результате попадания снарядов в жилые многоэтажные дома. Об этом сообщает очевидец с места события, передает "ОстроВ".

По информации очевидца, террористы ведут артиллерийский обстрел позиций украинских сил правопорядка на горе Карачун с территории карьера в микрорайоне Артема.

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«Украинские силовики произвели ответный огонь из артиллерии. Несколько снарядов разорвались на территории жилых многоэтажных домов микрорайона Артёма. В результате двое жителей ранены, один, вероятно, погиб. Жители спускаются в подвалы домов...», - сообщает очевидец.

По его информации, данные многоквартирные жилые дома расположены в непосредственной близости от вышеупомянутого карьера, где засели пророссийские боевики. М-н Артёма находится в северной части города на возвышенности. Гора Карачун, где расположена также телерадиовещательная вышка, находится на самой южной окраине Славянска. Фактически это уже территория Краматорского городского совета.

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Также, по словам очевидцев, пророссийские террористы вели огонь из неустановленных переносных орудий по позициям украинских сил с территории городского ЗАГСа, котрый находится в этом же районе. Произведя определённое количество пусков, они меняют место дислокации и проводят новую серию пусков.

Повреждено здание Хлебзавода, расположенного рядом с домами.

"Много раненых и убитых. Скорые не забирают трупы", - сообщает очевидец из Славянска.