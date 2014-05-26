Путин еще не решил, поздравлять ли нового президента Украины
20:59, 26 мая 2014Политика
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что пока неизвестно, будет ли глава государства Владимир Путин приветствовать избранного президента Украины.
Пока неизвестно, будет ли Путин приветствовать избранного президента Украины / REUTERS
«Ранее президент четко заявлял свою позицию и говорил, какой сценарий с его точки зрения был бы лучшим. Но тем не менее выборы состоялись так, как они произошли, и позиция Владимира Путина не претерпела изменений, она остается», - сказал Песков «Русской службе новостей», передает РИА Новости.
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По его словам, пока неизвестно, будет ли Путин приветствовать новоизбранного президента Украины.
Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия готова вести диалог с Петром Порошенко, который предположительно станет новым президентом Украины.
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