Путин еще не решил, поздравлять ли нового президента Украины

«Ранее президент четко заявлял свою позицию и говорил, какой сценарий с его точки зрения был бы лучшим. Но тем не менее выборы состоялись так, как они произошли, и позиция Владимира Путина не претерпела изменений, она остается», - сказал Песков «Русской службе новостей», передает РИА Новости.

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По его словам, пока неизвестно, будет ли Путин приветствовать новоизбранного президента Украины.

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия готова вести диалог с Петром Порошенко, который предположительно станет новым президентом Украины.