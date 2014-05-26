В Мариуполе в районе штаба "ДНР" идет перестрелка - СМИ

В Мариуполе в районе штаба "ДНР", который находится на Греческой, идет перестрелка, сообщает 0629.

Автоматные очереди слышны в районе улицы Георгиевской, гостиницы "Спартак", а также на пересечении пр. Ленина и Торговой и Николаевской. Как сообщают очевидцы, стрельба ведется из крупнокалиберного оружия.

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Сообщается, что сейчас в старом центре находится несколько десятков человек в черном и масках.

В сторону улицы Греческой по проспекту Металлургов пронеслись уже несколько карет "скорой". Улица Торговая перекрыта.