В Мариуполе на выборах президента проголосовало почти 50 тысяч человек

Об этом сообщает мариупольский сайт «0629».

В частности, на 58 округе (Ильичевский и Орджоникидзевский районы) явка составила 13,39%. На 06.30 утра в ЦИК были переданы данные по 74 из 116 избирательных участков, находящихся в округе. Здесь проголосовало 22120 человек из 165184 избирателей.

По 59 округу (Жовтневый и Приморский районы) данные известны по 85 участкам из 100. В округе проголосовало 15,59% избирателей или 24575 из 157576.Читайте такжеВ Донецкой области по состоянию на 21.00 явка избирателей составила 15,63% - КИУ

Также сообщается, что 41,08% избирателей в Жовтневом и Приморском районе Мариуполя отдали свои голоса за Петра Порошенко.

По состоянию на 06.30 здесь обработаны 69% протоколов. Известны данные по голосованию 18938 мариупольцев.

На втором месте по округу оказался Сергей Тигипко.

Информации о том, как проголосовал 58 округ, на данный момент нет.

Всего в Донецкой области работали 552 избирательных участка со списочной численностью избирателей 645166. На голосование пришли 100812 человек, что составило 15,63% от количества людей, внесенных в списки избирателей.