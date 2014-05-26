Завершилось голосование на всех заграничных избирательных участках - МИД

06:51, 26 мая 2014
Политика
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По состоянию на 06:00 по киевскому времени, завершилось голосование на всех 114 заграничных избирательных участках. 

МИД Украины / dt.ua

Об этом сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины. 

«Никаких чрезвычайных ситуаций, препятствующих их деятельности, не зафиксировано», - подчеркнули в МИДе.

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