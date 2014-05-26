Завершилось голосование на всех заграничных избирательных участках - МИД
06:51, 26 мая 2014Политика
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По состоянию на 06:00 по киевскому времени, завершилось голосование на всех 114 заграничных избирательных участках.
Завершилось голосование на всех заграничных 114 избирательных участках / dt.ua
Об этом сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины.
«Никаких чрезвычайных ситуаций, препятствующих их деятельности, не зафиксировано», - подчеркнули в МИДе.
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